Delitto San Candido, irruzione del Gis nell'appartamento

È in corso a San Candido l'irruzione del Gruppo di intervento speciale (Gis) dei carabinieri nell'appartamento di via San Corbiniano in cui, nella notte, si è consumata una tragedia famigliare in cui una donna di circa 50 anni ha perso la vita.

Le teste di cuoio hanno posizionato sulla porta di ingresso delle mini cariche esplosive per poter accedere all'alloggio in cui sembrerebbe essersi barricato l'omicida. Si teme per la sorte del padre del presunto aggressore, un ex guardiacaccia 90enne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA