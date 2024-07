Raddoppiate nel 2024 le espulsioni disposte in Alto Adige

Attualmente sono 42.070 i cittadini extracomunitari regolarmente presenti sul nostro territorio provinciale muniti di un valido permesso di soggiorno. Le nazioni di origine sono in prima linea Albania, Pakistan, Ucraina e Marocco. Dall'inizio dell'anno sono 162 le espulsioni disposti dalla Questura di Bolzano, ovvero il numero dell'intero 2023. Sono anche stati revocati 92 permessi di soggiorni, soprattutto per la commissione di reati.

"La necessità di garantire le condizioni imprescindibili per una civile convivenza presuppone che venga mantenuto il più elevato possibile il livello di legalità nella nostra Provincia - ha evidenziato il questore Paolo Sartori -. Questo genere di verifiche e di controlli, pertanto, sono finalizzati ad evitare che possano radicarsi sul nostro territorio soggetti pregiudicati, spesso privi del necessario titolo per soggiornare nel nostro Paese, i quali, con i loro comportamenti, destano particolare allarme sociale e mettono a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica".



