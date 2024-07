Caso di Dengue segnalato a Trento, domani disinfestazione

È stato segnalato un caso di malattia di Dengue in una persona rientrata da un viaggio all'estero e abitante a Trento. Lo comunica l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (Apss) in una nota.

In base alle linee guida del Ministero della salute l'Apss, in accordo con il Comune di Trento, ha previsto alcune azioni cautelative per limitare la diffusione delle zanzare e prevenire casi secondari di malattia nella zona in cui risiede la persona colpita da Dengue. Pertanto, a partire dalle 9.30 di giovedì 11 luglio, sarà effettuata la disinfestazione dalle zanzare in un'area circoscritta della frazione di Mattarello, dopo che il sindaco Franco Ianeselli ha firmato un provvedimento contingibile e urgente di igiene e sanità pubblica per effettuare azioni cautelative di disinfestazione della zanzara.

L'ordinanza è rivolta a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di spazi all'aperto entro quell'area. Il provvedimento ordina di permettere l'accesso al personale dell'Apss (Dipartimento di prevenzione) per l'ispezione del sito e la rimozione dei focolai larvali presenti in area privata; di permettere l'accesso degli addetti dell'Apss (Dipartimento di prevenzione) incaricati alla disinfestazione, per l'effettuazione dei trattamenti adulticidi e larvicidi nei focolai non rimovibili; di chiudere le finestre durante le ore di esecuzione del trattamento di disinfestazione a partire dalle 9.30 di domani fino al termine delle operazioni 12 circa, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Apss.



