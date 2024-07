Si finge carabiniere, 20enne denunciato per truffa agli anziani

I carabinieri di Trento hanno denunciato un falso carabiniere, un cittadino ventenne originario della provincia di Napoli individuato come responsabile di una tentata truffa a Civezzano e di una truffa a Bolzano ai danni di una signora di 85 anni.

Tutto è scattato in seguito alla denuncia di una 70enne di Civezzano, che si è presentata in via Barbacovi, a Trento, per segnalare un tentativo di truffa nei suoi confronti. La donna - informa l'Arma - ha raccontato di essere stata contattata sul suo cellulare da una persona che si è presentata come "maresciallo dei carabinieri". Subito dopo l'interlocutore aveva aggiunto che la figlia della donna era incorsa in una grave problematica di natura giudiziaria per la quale sarebbe stata arrestata se non fosse stata pagata una cauzione. Dopo la segnalazione, il 4 luglio scorso, i carabinieri si sono presentati nel luogo in cui il finto maresciallo aveva dato appuntamento alla 70enne. Il 20enne, perquisito, è stato trovato in possesso di 3.000 euro in contanti, tutti in pezzi da cento, frutto di un'altra truffa - questa volta andata a buon fine - ai danni di una 85enne bolzanina. Il 20enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria di Trento.



