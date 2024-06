Tiro a segno: All'Olimpiade anche un'azzurra, è Barbara Gambaro

La nazionale Italiana di tiro a segno ha conquistato la settima carta per l'Olimpiade di Parigi 2024.

Questa volta a festeggiare è il settore della carabina femminile, grazie a Barbara Gambaro che, in virtù delle riallocazioni dei pass a cinque cerchi nella classifica mondiale della specialità di carabina 3 posizioni, ottiene la sua prima partecipazione in carriera ai Giochi.

La tiratrice altoatesina, classe 1992, farà parte quindi della formazione azzurra che andrà a caccia di medaglie nel poligono di Châteauroux assieme ai compagni in azzurro Dennis Sollazzo, Edoardo Bonazzi, Paolo Monna, Federico Nilo Maldini, Riccardo Mazzetti e Massimo Spinella.

In particolare, Barbara Gambaro potrà competere a Parigi 2024 sia nella gara di carabina 3 posizioni da 50m sia in quella ad aria compressa dai 10 m, Inoltre la sua presenza consentirà all'Italia, o con Danilo Dennis Sollazzo o con Edoardo Bonazzi, di avere una coppia nella gara di Mixed Team di carabina dai 10 metri.

Sette carte olimpiche per l'Italia del tiro a segno rappresentano di fatto un record eguagliato. Anche a Tokyo, la nazionale riuscì a schierare sette atleti in gara, ma in considerazione di un ciclo olimpico più corto e della riduzione delle carte Olimpiche assegnate dalla Issf, si può parlare di un risultato eclatante per la struttura tecnica della Uits.

Complessivamente il tiro a segno italiano porterà in Francia 13 atleti e atlete, sette alle Olimpiadi e sei alle Paralimpiadi.

Le due formazioni azzurre saranno presentate ufficialmente il 12 luglio al Salone d'Onore del Coni.



