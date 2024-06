Delladio presidente designato di Confindustria del Trentino

Il Consiglio Generale di Confindustria Trento designa Lorenzo Delladio come prossimo presidente. Riunito a Palazzo Stella, il Consiglio Generale di Confindustria Trento ha designato Lorenzo Delladio alla presidenza dell'Associazione. Lorenzo Delladio, già vicepresidente di Confindustria Trento, è presidente de La Sportiva Spa, azienda di Ziano di Fiemme leader nel settore delle calzature e dell'abbigliamento tecnico per la montagna.

Si è dunque concluso il lavoro di consultazione della Commissione di Designazione: un iter partito ad aprile e nel corso del quale i tre "saggi" - gli imprenditori associati Rocco Cristofolini (Unionporfidi Srl), Mirco Pellegrini (Novurania Spa), Sergio Sighel (Laboratorio Trentino Srl) - hanno incontrato e raccolto le valutazioni espresse dalla base associativa.

Nelle prossime settimane il futuro presidente dovrà predisporre il programma di mandato per il quadriennio 2024-2028 e individuare i cinque vicepresidenti, che saranno votati in blocco in occasione di una successiva riunione del Consiglio Generale. Il nominativo di Lorenzo Delladio e della sua squadra di presidenza saranno quindi sottoposti al voto dell'Assemblea del prossimo 8 ottobre per l'elezione, come previsto dallo Statuto di Confindustria Trento



