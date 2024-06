'Pietra d'inciampo' pro Palestina davanti all'ANSA di Bolzano

Una pietra d'inciampo pro Palestina è stata situata nella notte davanti alla sede dell'ANSA a Bolzano. Si tratta di una piccola targa in argilla con la scritta: "Qui pianifichiamo la morte di uomini, donne e bambini palestinesi, vittime di genocidio e persecuzione dal 1948. 13.000 bambini morti di bombe e fame. Avevamo giurato di non ripetere".

La scritta è stata incollata a fianco a una pietra d'inciampo in ottone, che da alcuni anni ricorda una vittima bolzanina dell'olocausto: Auguste Freud, che nel palazzo, che oggi ospita la redazione dell'Ansa, lavorava e fu arrestata nel 1944, per poi essere deportata ad Auschwitz, dove fu assassinata il 23 maggio del 1944.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA