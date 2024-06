Europee: a Bolzano Dorfmann (Svp) in fuga e sei inseguitori

L'europarlamentare Svp uscente Herbert Dorfmann si ripresenta alle europee grazie a un apparentamento nel collegio nordest con Forza Italia, come già avvenuto nel 2019. Grazie a questo regolamento speciale per le minoranze, Dorfmann risulterà eletto se riceve 50 mila preferenze. Obiettivo facilmente raggiungibile, visto che cinque anni fa superò addirittura i 141.000 consensi.

La corsia preferenziale non vale invece per gli altri candidati altoatesini che si presentano direttamente su liste nazionali, senza apparentamento. Si tratta dell'eurodeputato uscente Matteo Gazzini (Forza Italia), dei consiglieri provinciali Brigitte Foppa (Alleanza Verdi Sinistra) e Paul Köllensperger (Azione/Team K), dell'ex consigliere provinciale Niego Nicolini (M5s), dell'ex assessore bolzanino Luigi Gallo (Pace, Terra e Dignità) e di Sabine Gruber (Alternativa Popolare).

In Trentino, invece, per Fratelli d'Italia corre la deputata Alessia Ambrosi, mentre per la Lega è stato scelto il presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher. Il Pd ha puntato sulla deputata Sara Ferrari, mentre Alleanza Verdi e Sinistra ha due candidati trentini: Alessandro Franceschini e Francesca Caprini.

Corrono per un seggio al Parlamento europeo anche Mario Raffaelli (Azione), Valeria Allocati (Pace terra dignità) e Fabio Valcanover per gli Stati Uniti d'Europa.

Inedito duello domenica invece a Laives, Comune di 18.000 abitanti alle porte di Bolzano, con il ballottaggio tra la candidata del centrodestra Claudia Furlani, che due domenica fa si è fermata al 31,8%, e il sindaco reggente Giovanni Seppi della Svp che ha sfiorato il 30% (29,9). La Volkspartei tenta, infatti, il sorpasso in un Comune con il 72% di popolazione di lingua italiana. A Rovereto, in Trentino, sarà ballottaggio tra Giulia Robol, attuale sindaca reggente e candidata del centrosinistra, e quello del centrodestra, Gianpiero Lui.





