Dolomiti Supersummer al via, già aperti quindici impianti

Chiusa la stagione invernale con risultati di grande soddisfazione per gli operatori del settore, per il consorzio Dolomiti Superski è già tempo di "Dolomiti Supersummer", con le prime aperture di impianti e strutture dedicati alla stagione calda nel patrimonio mondiale Unesco Dolomiti.

Il servizio impianti è iniziato il 9 maggio scorso ed al momento sono quindici le strutture in funzione in diverse località. In crescendo, l'offerta arriverà a un totale di 140 impianti di risalita dislocati su tutto il territorio dolomitico, nei mesi di luglio, agosto fino a metà settembre. In forma ridotta, la superestate continuerà con singoli impianti fino al 10 novembre.

"Le persone hanno bisogno di tempo per sé, per ricaricare le batterie del corpo e dello spirito, liberandosi per qualche tempo dello stress della quotidianità - sottolinea Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski - La montagna in generale e le Dolomiti nello specifico, hanno tutti i requisiti per poter garantire a tutti momenti indimenticabili, immersi in uno dei paesaggi più belli al mondo. E noi, come Dolomiti Supersummer, diamo il nostro meglio per essere di supporto a questo periodo più bello dell'anno".

Dolomiti Supersummer mette a disposizione una vasta scelta di lift pass, adatti alle diverse esigenze di chi vuole andare alla scoperta delle Dolomiti.

L'offerta estiva di Dolomiti Supersummer si rivolge a due tipologie di frequentatori della montagna: chi preferisce spostarsi a piedi e chi, invece, ama la mountainbike. Per i primi c'è la Dolomiti Hike Galaxy che riunisce nell'icona dei due piedi su sfondo verde tutto ciò che riguarda escursioni, vie ferrate, arrampicata, trekking e semplici passeggiate, utilizzando gli impianti di risalita - che si stanno affermando sempre più quali mezzi di trasporto sostenibili poiché privi di emissioni dirette di CO2 - per superare i dislivelli maggiori.

La Dolomiti Bike Galaxy invece, quella con l'icona rappresentante un segmento di catena da bici su sfondo rosso, è la sintesi dell'offerta per i mountainbiker. Comprende tra l'altro i bike park, i trails, le scuole mtb, i noleggi, i punti di lavaggio e riparazione bici.



