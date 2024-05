Dolomiti Supersummer, nuova app con itinerari e webcam

Gli impianti di risalita estivi disponibili, le proposte di tour a piedi o in mountainbike, le webcam - finestre dirette sulle Dolomiti: sono alcune delle informazioni e dei servizi offerti da "My Dolomiti Summer", l'app estiva di Dolomiti Supersummer che, per la stagione 2004, si stacca da quella invernale di Dolomiti Superski.

L'app integra, tra l'altro, le informazioni relative al programma "Dolomiti Supersummer premia la tua passione", che si rifà alla versione invernale con livelli di merito da raggiungere tramite lo svolgimento di attività predefinite, che sarà dedicato esclusivamente ai biker. Lanciando l'app per la prima volta, viene richiesto di scegliere per sé l'identità di biker o quella di hiker, a seconda delle proprie preferenze di base. Di conseguenza, i biker avranno la possibilità di sbloccare un certo numero di badges per raggiungere, tra il primo giugno ed il 10 novembre 2024, uno dei livelli di merito.

Per chi sceglie invece il profilo 'hiker', sono state organizzate le 'sfide dolomitiche': dall'elenco delle 'attrazioni in alta quota' e dei 'luoghi panoramici nascosti' basta visitarne almeno tre per partecipare all'estrazione di fine stagione. Una volta raggiunto il posto, basta cliccare il tasto 'sono qui' sulla app ed il sistema riconoscerà che l'utente ha raggiunto uno dei luoghi prestabiliti.



