Anarchici protestano a Trento durante l'intervento di Meloni

Contestazione anarchica a Trento durante l'intervento della premier Giorgia Meloni al Teatro Sociale nell'ambito del Festival dell'Economia. I manifestanti si sono portati in una via limitrofa al teatro e sono stati controllati a distanza da un nutrito spiegamento di poliziotti in assetto antisommossa. Grande lavoro infatti, per la Questura di Trento che ha gestito l'ordine pubblico. Il gruppo di anarchici era partito in corteo da piazza Dante assieme ad alcuni studenti e rappresentanti dei sindacati di base. Non si registrano incidenti.



