Pallavolo: Mondiale Club; 3-0 a Civitanova, Trentino in finale

L'Itas Trentino si è qualificato per la finale del Mondiale per club di pallavolo battendo la Lube Civitanova per 3-0 (25-20, 28-26, 25-19) nel derby italiano che era una delle due semifinali del torneo in corso in Brasile, a Uberlandia. Nella sfida decisiva per il titolo, l'Itas affronterà domani i brasiliani del Cruzeiro Sada, che nell'altra semifinale hanno battuto gli iraniani del Foolad Sirjan per 3-1 (25-23, 25-11, 23-25, 26-24).

Per Trentino sarà la settima finale mondiale della sua storia, e la 17/a internazionale negli ultimi 15 anni. Finora nell'albo d'oro del club ci sono 5 titoli mondiali (l'ultimo nel 2018) e 4 Champions.



