Forti chiama la madre, 'a Verona sto bene'

Chico Forti questa sera ha parlato telefonicamente con la madre, grazie a una chiamata fatta dal carcere di Verona, dove da ieri si trova rinchiuso. Come apprende l'ANSA, ha tranquillizzato la madre sul suo stato di salute e sulla sua sistemazione nella casa circondariale. Forti ha anche parlato con il fratello Stefano, raccontando la vita nella struttura veronese. Ha detto tra l'altro che si trova molto bene e che il rapporto con i compagni è ottimo. Chico ha solo paventato a Stefano il pericolo di ingrassare, perché - ha detto - c'è un cuoco professionista che cucina molto bene un menu italiano, che gli mancava da tanto tempo.

A quanto si apprende, in settimana dovrebbe poter incontrare la madre 96enne, a distanza di 16 anni dall'ultimo incontro, avvenuto negli Usa. Una richiesta in tal senso è già stata presentata dal suo legale Carlo Dalla Vedova.



