Piantedosi, estremista austriaco in Alto Adige? Monitoriamo

L'annunciata visita in Alto Adige dell'esponente di estrema destra austriaco Martin Sellner non si è poi verificata. "Secondo quanto riferito dalla questura di Bolzano, dal monitoraggio delle fonti aperte non risulta preannunciata, nel prossimo futuro, nessuna visita del Sellner nella provincia. Assicuro, infine, che la situazione continuerà ad essere monitorata dalla questura e dal commissario del Governo per la provincia di Bolzano". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time al Senato.

"È deludente la risposta del ministro Piantedosi alla richiesta di evitare l'eventuale ingresso in Italia di Martin Sellner, propagatore di folli idee di pulizia e sostituzione etnica. Ci aspettavamo dal ministro dell'Interno un tono meno burocratico e una maggiore sensibilità rispetto al pericolo per la democrazia rappresentato da certi personaggi." Così la presidente del Gruppo per le autonomie Julia Unterberger e il vicepresidente Luigi Spagnolli a margine del question time in Senato.



