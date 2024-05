Minaccia dipendente di un supermercato dopo un furto

Deve lasciare l'Italia un cittadino marocchino di 25 anni, che ha minacciato un dipendente dell'Eurospin di via Dalmazia che lo aveva sorpreso a rubare alcuni generi alimentari. Sul posto è intervenuta così una pattuglia della Questura di Bolzano.

In considerazione di quanto accaduto e dei precedenti a carico del giovane denunciato, il questore Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno ed un contestuale ordine di allontanamento dal nostro territorio nazionale. Il 25ennw ora, ha 14 giorni di tempo per andarsene dall'Italia, e, nel caso in cui non dovesse ottemperare all'ordine del Questore, verrà coattivamente rimpatriato.



