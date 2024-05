Istat, popolazione dell'Alto Adige in lieve crescita (+0,3%)

La popolazione residente nella Provincia autonoma di Bolzano, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2022, ammonta a 534.147 residenti, in aumento rispetto al 2021 (1.531 individui; +0,3%). Quasi il 20% della popolazione vive nel comune di Bolzano/Bozen, così l'Istat.

L'aumento rispetto al 2021 è frutto dei valori positivi del saldo migratorio interno, estero e dell'aggiustamento statistico, che vanno a compensare un saldo naturale negativo.

Nella Provincia autonoma di Bolzano, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità. I nati sono 4.912 (-261 rispetto al 2021).

Il tasso di mortalità è cresciuto dal 9,3 per mille del 2021 al 9,8 per mille del 2022 con un picco del 28,0 per mille registrato nel comune di Lauregno/Laurein. Le donne sono il 50,4% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 4.600 unità, prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile.

L'età media, sostanzialmente stabile rispetto al 2021, passa da 43,3 a 43,5 anni. Velturno/Feldthurns è il Comune più giovane (39,3 anni), Predoi/Prettau il più anziano (48,1 anni). Gli stranieri censiti sono 52.647 (+1.054 rispetto al 2021), il 9,9% della popolazione provinciale. Provengono da 147 Paesi, prevalentemente da Albania (12,5%), Germania (8,6%) e Pakistan (7,1%).

Più di un terzo della popolazione (39,0%) vive negli 80 comuni con popolazione tra 1.001 e 5.000 abitanti e quasi un quinto della popolazione (19,9%) vive nell'unico comune con oltre 100.000 abitanti (Bolzano/Bozen).

I Comuni con popolazione fino a 1.000 e quelli con oltre 100.000 abitanti subiscono il maggior decremento di popolazione (è quest'ultima classe a presentare una struttura per età più vecchia).



