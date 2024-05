Pensplan, Giunta regionale conferma Vaja e Migazzi

La Giunta regionale ha designato i rappresentanti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol all'interno della Società Pensplan Centrum spa.

Per il consiglio di amministrazione ha proposto la riconferma nella carica di presidente a Johanna Vaja, nella carica di amministratore delegato a Matteo Migazzi e in quella di consigliere a Maurizio Roat.

Per quanto riguarda invece il collegio sindacale - si legge in una nota della Regione - la Giunta guidata dal presidente Arno Kompatscher ha indicato quali rappresentanti della Regione Antonio Borghetti (presidente), Viktoria Rainer e Marco Aurelio Mazzoni (sindaci effettivi) e Vera Hofer e Lorenza Saiani (sindaci supplenti).

"Grazie allo Statuto speciale di autonomia, la Società Pensplan Centrum spa rappresenta un unicum a livello nazionale nell'ambito della promozione e dello sviluppo della previdenza complementare e dell'educazione finanziaria, costituendo un vero e proprio pilastro del welfare regionale che ogni anno migliora sempre di più i servizi a favore dei propri cittadini", ha dichiarato Arno Kompatscher.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA