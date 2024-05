Von der Leyen, 'abbassare livello di tutela del lupo'

"Il livello di tutela del lupo va abbassato". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio trasmesso durante il congresso della Svp a Merano. "Non è l'uomo che si deve adeguare alla presenza del lupo, ma è il lupo che deve imparare a convivere con l'uomo", ha aggiunto von der Leyen. Il tema dei predatori è molto sentito in Alto Adige.

Per quanto riguarda la tutale dell'ambiente, la presidente ha detto che "soluzioni vanno trovate senza ideologie, ma con realismo e in dialogo con l'economia. Non esiste una tutela del clima senza un'economia in grado di resistere alla concorrenza, perché le piccole e medie imprese sono la spina dorsale della nostra economia", ha ribadito von der Leyen.



