Procuratore Tarfusser si candida con Azione alle europee

Cuno Tarfusser, il sostituto procuratore della Corte d'appello di Milano che ha fatto riaprire il caso sulla strage di Erba, si candida con Azione di Carlo Calenda. Il magistrato conferma la notizia del Corriere dell'Alto Adige. "Mi è stato chiesto di candidarmi da chi comunque probabilmente avrei votato e nei giorni scorsi ho sciolto le riserve", racconta.

"Credo di essere ancora in grado di dare qualcosa, non alla giustizia, perché sono vicino alla pensione, ma l'esperienza non mi manca, anche a livello internazionale. Inoltre qualche competenza linguistica non guasta", evidenzia il bolzanino che ad agosto compie 70 anni. Tarfusser ha a lungo guidato la procura di Bolzano, per poi passare alla Corte penale internazionale dell'Aia, prima di tornare in Italia presso la Corte d'appello di Milano. Tarfusser dovrebbe candidarsi nel collegio nordovest".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA