Calenda, Tarfusser uno dei candidati di punta del nord ovest

"Siamo molto felici e onorati di avere Cuno Tarfusser nella nostra lista per le europee perchè è un magistrato di primissimo ordine". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a una conferenza stampa a Milano dove ha presentato la candidatura del sostituto procuratore della Corte d'appello di Milano, che ha fatto riaprire il caso sulla strage di Erba.

Tarfusser sarà candidato per la circoscrizione nord ovest: "è stato per quasi 11 anni alla Corte penale internazionale, ha un'esperienza nella buona gestione degli uffici giudiziari, in particolare a Bolzano con un record in efficienza della gestione dei procedimenti - ha aggiunto Calenda -, un tema che per noi è molto importante. Sarà uno dei candidati di punta della lista del nord ovest".

"Per noi è fondamentale in queste elezioni avere la migliore lista mai fatta in termini di competenze - ha concluso -. Non sono onorato, ma più che onorato di averlo nella nostra lista".





