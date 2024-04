In Val di Non cinque persone fermate con droga

Negli ultimi venti giorni in Val di Non cinque persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti, mentre una persona è stata espulsa dal territorio nazionale e un'altra è stata arrestata e portata in carcere. È il bilancio dei controlli portati avanti dai carabinieri.

Delle persone trovate in possesso di droga, quattro sono state segnalate all'autorità prefettizia per uso personale, mentre la quinta è stata denunciata per detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri hanno sequestrato due panetti di hashish ed altri piccoli quantitativi della stessa sostanza stupefacente, per un peso complessivo di oltre 40 grammi, e due spinelli dopo aver controllato tre persone a Cles ed una a Cavareno. La quinta persona, trovata in possesso di hashish e marijuana, è stata invece fermata a Sanzeno.

Negli stessi giorni - informa l'Arma - i carabinieri hanno controllato un cittadino albanese non regolare in Italia, per il quale è scattato l'ordine di espulsione, e hanno portato in carcere un 22enne magrebino colpito da un provvedimento di cattura scattato in seguito a una condanna definitiva a tre anni e mezzo di reclusione per una rapina commessa nel 2022 a Brescia.



