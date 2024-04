Dal 26 aprile la 72/a edizione del Trento Film Festival

Dopo la conferenza stampa svoltasi a Milano poche settimane fa, in occasione della quale sono stati annunciati il programma cinematografico, con i suo 120 film, e il calendario degli oltre 160 appuntamenti di questa 72a edizione, il Trento Film Festival si è presentato oggi a Trento focalizzando l'attenzione sul rapporto con la città e sui luoghi che andrà ad animare. Oltre alle conferme degli spazi ormai iconici come piazza Duomo e piazza Fiera, il Teatro Sociale e il MUSE - sottolinea una nota - entrano nell'orbita del Festival alcune location del tutto inedite, come piazza della Mostra, la Chiesa di Santa Maria del Suffragio, HarpoLab e il Giardino del Castello del Buonconsiglio.

Nel Salone di Rappresentanza del Comune di Trento, socio fondatore della manifestazione, hanno preso la parola il Sindaco di Trento, Franco Ianeselli, l'Assessora alla Cultura del Comune di Bolzano, Chiara Rabini, il Presidente e la Direttrice della rassegna, Mauro Leveghi e Luana Bisesti, e il responsabile del programma cinematografico Mauro Gervasini.

"Con orgoglio ci siamo sempre definiti il festival della città: e siamo altrettanto orgogliosi di contribuire allo sviluppo culturale e alla proiezione internazionale di Trento, che - anche grazie ai 72 anni di esperienza della nostra rassegna - è diventata la città dei festival", ha detto il presidente del Festival, Mauro Leveghi. "Il legame tra Trento e il Festival è strettissimo e indissolubile: questa manifestazione può crescere e vivere solo qui, non potrà mai essere "delocalizzata", e questo la rende un vero e proprio patrimonio di tutti i trentini".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA