Trovato con cocaina a Bolzano, espulso un 28enne

Il questore di Bolzano Paolo Sartori ha disposto, nelle ultime ore, cinque fogli di via, tre avvisi orali e quattro decreti di espulsione con trasferimento ai Cpr di Milano e Gorizia. Durante controlli nel centro di Bolzano è stato individuato un cittadino gambiano di 28 anni che alla vista dei poliziotti ha tentato di ingerire alcune dosi di cocaina in singoli involucri termosaldati. E' stato espulso come anche un cittadino marocchino di 23 anni accusato di rapina, furto aggravato, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Proseguono i controlli della questura in edifici abbandonati in varie zone della città diventate luoghi di ritrovo di senzatetto.

Venerdì scorso e nella mattinata odierna, inoltre, è stato disposto dal Questore uno servizio di monitoraggio e di prevenzione nelle aree a ridosso di alcune Scuole del Comune di Bolzano - in particolare in prossimità degli Istituti di Istruzione Secondaria di via Luigi Cadorna e del Liceo Scientifico Torricelli di via Rovigo - anche a seguito di segnalazioni da parte di genitori.

Complessivamente - anche nel corso dei 6 Posti di Controllo effettuati lungo le arterie che conducono in Città - sono stati controllati 11 Esercizi Pubblici, 79 autoveicoli e 297 persone, di cui 86 stranieri e 121 con precedenti. "Continuano in maniera sistematica, come nei fine settimana precedenti, le operazioni straordinarie di controllo e monitoraggio di parchi ed aree urbane ove i cittadini hanno segnalato la presenza di soggetti molesti ovvero intenti a commettere attività illecite", ha evidenziato il questore Sartori al termine dell'operazione.





