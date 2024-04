Rifiuti, a Trento contestate 115 violazioni da inizio 2024

Nei primi mesi del 2024 le violazioni in materia di rifiuti urbani nel comune di Trento sono state 115. Ad accertarle sono stati gli operatori del Nucleo operativo ambientale (Noe) e i vigili di quartiere della polizia locale di Trento, affiancati dagli accertatori ambientali di Dolomiti ambiente. Tra gli episodi, in gennaio è stato segnalato l'abbandono di sei sacchi di rifiuti speciali non pericolosi in un'area boschiva adiacente a una strada pubblica della valle dei Laghi. I sei sacchi sono stati smaltiti al Centro raccolta materiali, mentre le verifiche hanno portato all'identificazione dell'autore dell'abbandono, che dovrà pagare 2.500 euro.

Questo mese, per potenziare i controlli in quest'ambito, è stato fatto un corso di formazione per sei dipendenti della società Dolomiti ambiente da inserire nel ruolo di "accertatore ambientale".

Nel corso del 2023 - ricorda il Comune di Trento in una nota - le violazioni contestate erano state 483. In quello stesso anno erano stati svolti circa 40 controlli nelle isole ecologiche cittadine. Solo nell'isola di piazza delle Erbe e in quella di via San Marco erano state riscontrate rispettivamente 70 e 26 violazioni amministrative.



