Volontario trova 700 grammi di hashish e chiama la polizia

Curioso "ritrovamento" per un volontario che partecipa alla raccolta di rifiuti Plastic Free che ha trovato quasi 700 grammi di hashish mentre stava raccogliendo rifiuti in via Papiria, all'angolo con via Brescia, nel quartiere di Piedicastello a Trento. Per la precisione l'uomo ha trovato nascosti, ma non così bene, evidentemente, 7 pezzi del peso complessivo di 694 grammi. Sul posto è arrivata la volante della Questura, che ha proceduto al sequestro a carico di ignoti della sostanza.

Con i 300 grammi trovati dal cane poliziotto Jago e dall'unità cinofila della polizia, ieri, durante un controllo nella zona delle Albere - si apprende - è stato sequestrato quasi un chilo di hashish in due giorni.



