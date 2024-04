A Trento l'evento di chiusura del progetto europeo Life WolfAlp

Per tre giorni, dal 17 al 19 maggio 2024, Trento diventerà la capitale del confronto scientifico sul rapporto tra esseri umani e grandi carnivori. In occasione del grande evento di chiusura del progetto europeo LIFE WolfAlps, la città di Trento si anima con talk scientifici, laboratori e spettacoli dedicati alle attività portate avanti in questi anni dallo staff del progetto e alle prospettive future.

Il progetto LIFE WolfAlps EU ha come scopo principale di migliorare la coesistenza fra il lupo e le persone che vivono e lavorano sulle Alpi, realizzando soluzioni condivise insieme ai portatori di interesse, per garantire la conservazione a lungo termine del lupo sulle Alpi. LIFE WolfAlps EU opera su tutto l'arco alpino grazie al coinvolgimento di venti partner italiani, sloveni, francesi e austriaci e decine di associazioni ed enti di ricerca.

Il programma - precisa una nota - si articolerà tra il MUSE e L'ITAS forum, nel quartiere Le Albere, e prevede momenti di approfondimento sui principali risultati del progetto e sulla tematica della coesistenza ma anche di educazione e formazione, talk scientifici, laboratori e spettacoli. Gli eventi vedranno la partecipazione di un team internazionale di ricercatrici e ricercatori, guardiaparco, tecnici di campo, educatrici ed educatori, allevatrici e allevatori, guide escursionistiche.

Durante la tre giorni non si parlerà solo di lupo, ma anche di altri grandi carnivori che condividono con noi il territorio alpino come linci e sciacalli dorati, e non solo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA