Ruba bici in Questura e aggredisce poliziotti, espulso

E' stato accompagnato al Cpr di Roma ed espulso un cittadino marocchino che domenica al parco Petrarca a Bolzano, aveva molestato alcuni cittadini, rubato una bicicletta e aggredito e minacciato di morte i poliziotti intervenuti sul posto.

Una volta all'esterno del Corpo di Guardia della Questura, l'individuo ha ricominciato ad urlare frasi offensive di minaccia nei confronti degli agenti, dopodiché si è fermato nei pressi della rastrelliera delle biciclette posta all'ingresso della Questura, ne ha rubato una e si è dato alla fuga lungo via Marconi in direzione Piazza Verdi. Raggiunto e fermato dopo poche decine di metri, B. M. ha lanciato la bicicletta contro gli agenti, colpendone violentemente uno sulle gambe, per poi provare a continuare a piedi la fuga. Dopo l'arresto il questore Paolo Sartori ha ordinato l'espulsione. "E' la quinta volta in un mese e mezzo che un poliziotto ha dovuto subire un atto di violenza da parte di un pregiudicato sottoposto ad un controllo di Polizia, che gli ha provocato ferite e lesioni al volto", ha messo in evidenza Sartori.



