Arriva la 'Bicipolitana' a Trento, rete dei percorsi ciclabili

Arriva la "Bicipolitana", un progetto del Comune di Trento per sviluppare la rete ciclabile urbana e favorire gli spostamenti sulle due ruote. L'iniziativa - presentata in conferenza stampa - immagina la rete ciclabile come un servizio metropolitano, individuando 15 itinerari principali con colori differenti, identificabili grazie a un'apposita segnaletica sulla pavimentazione e a una mappa per orientarsi sul territorio.

"La 'Bicipolitana' - ha spiegato l'assessore alla mobilità, Ezio Facchin - rientra in un intervento sistematico che mira a ridurre il traffico del 14% entro il 2030 grazie all'efficientamento del trasporto pubblico locale e alla mobilità leggera. Le basi ci sono ma il lavoro non è finito qui: la ciclabile della Valsugana bloccata ancora per tre anni è un problema non da poco, come pure il mancato passaggio attraverso il Bus de Vela e collegamenti, da realizzare, con Meano e tra Mattarello e Romagnano. Quest'ultimo necessita di interventi importanti, per cui abbiamo aperto un tavolo di confronto con A22 e Provincia".

In questi giorni è in corso la posa della segnaletica orizzontale, con i pittogrammi che compariranno progressivamente su tutta la città, a partire dall'itinerario 4. La posa della segnaletica in tutta la rete dei percorsi ciclabili cittadini terminerà entro l'estate. Per individuare gli itinerari della "Bicipolitana" basta seguire le frecce colorate che si trovano sulla pavimentazione. Le frecce riportano sia il colore che il numero dell'itinerario di riferimento: quelle piene indicano che ci si trova sull'itinerario del numero e colore indicato, la freccia vuota con solo il numero colorato indicata la direzione da prendere per raggiungere l'itinerario indicato. Gli itinerari della "Bicipolitana" sono riportati su una mappa realizzata in collaborazione con l'Apt di Trento.



