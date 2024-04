Esordio vincente per Jannik Sinner nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L'altoatesino ha battuto in due set lo statunitense Sebastian Korda 6-1,6-2.

Agli ottavi Sinner - che è n.2 del ranking Atp - affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, n. 25 al mondo, che ieri ha battuto in due set il croato Coric.



