Tennis: Montecarlo; Sinner 'soddisfatto dell'esordio su terra'

"Non è stata una partita facile, nonostante il punteggio": così Jannik Sinner al termine del suo match d'esordio sulla terra rossa di Montecarlo vinto contro lo statunitense Sebastian Korda.

"Penso che io e 'Sebi' abbiamo uno stile di gioco simile: poiché preferiamo entrambi il cemento, non giochiamo come i classici specialisti della terra battuta ma ci piace colpire piuttosto piatto e ne è venuta fuori una partita un po' diversa - ha aggiunto - Mi sono mosso abbastanza bene in queste condizioni e sono soddisfatto per questo primo match sulla terra. Il servizio sarà importante nei prossimi turni, speriamo di migliorare le percentuali e soprattutto di utilizzare qualche rotazione. Ogni anno è dura venire qui e fare buone prestazioni, ma sono contento di come ho giocato oggi. Vediamo cosa succederà al prossimo turno", ha concluso l'altoatesino che domani agli ottavi affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff che ieri ha battuto in due set il croato Coric.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA