Ruba la bici ad un disabile, 25enne arrestato per rapina

Ruba la bicicletta ad un disabile e si ritrova con un'accusa di rapina, per aver minacciato il proprietario con una bottiglia, tentando di colpirlo, e con un decreto di espulsione a proprio carico. Nei guai è finito un 25enne, cittadino tunisino, T.M. le sue iniziali, che, in Via Torino, a Bolzano, si era impossessato della bicicletta di un 56enne affetto da invalidità.

Questi aveva cercato di fermare il ladro, ma il giovane l'ha minacciato con una bottiglia di birra che aveva in mano prima di allontanarsi con la bicicletta. Rintracciato poco dopo, sulle vicine passeggiate lungo l'Isarco da una pattuglia della squadra volante della questura, allertata dalla stessa vittima con una telefonata al 112, il tunisino ha anche danneggiato un'auto in sosta nel tentativo di scappare. Condotto in questura, il 25enne è stato dichiarato in arresto per rapina, mentre, a causa dei suoi precedenti, il questore, Paolo Sartori, ha emesso nei suoi confronti un decreto di espulsione dal territorio nazionale.





