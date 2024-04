Capisce che sta per essere espulso e aggredisce un agente

Capisce che sta per essere espulso dal territorio italiano e aggredisce un agente, rompendogli un dito. E' successo a Bolzano, dove la Questura ha emesso due provvedimenti di espulsione dal territorio italiano per due tunisini pregiudicati.

In particolare nella giornata di ieri un tunisino che bivaccava nel giardino dei Cappuccini e che dava fastidio ai passanti, è stato portato in Questura. Dalla sua identificazione è emerso che il 27enne aveva a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia per reati contro il patrimonio, falsa attestazione a pubblico ufficiale e per furto in un esercizio commerciale di Merano. Contro il tunisino privo di regolare permesso di soggiorno è stato emesso un decreto di espulsione.

Quando l'uomo ha capito quel che stava succedendo, ha dato in escandescenza ed ha aggredito un agente e ha posto in essere atti di autolesionismo. L'agente ha riportato la frattura di un dito della mano destra. L'uomo è stato portato a Gradisca d'Isonzo, presso il Centro di permanenza per i rimpatri, da dove, nei prossimi giorni, verrà imbarcato su un volo diretto a Tunisi.

Il Questore di Bolzano ha anche firmato un decreto di espulsione per un altro tunisino di 34 anni, senza permesso di soggiorno e con a proprio carico precedenti penali e/o di Polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo che era da poco stato scarcerato dalla locale Casa Circondariale è stato accompagnato al Cpr di Milano, per essere ripotato in Tunisia.

La Questura di Bolzano ha, inoltre, emesso due fogli di via obbligatori con divieto di far ritorno nel comune di Bolzano per i prossimi tre anni e un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.



