Rientrano a casa le tre famiglie di Porte di Rendena evacuate

Rientreranno a casa dalle 18 di oggi le tre famiglie evacuate a seguito dello smottamento avvenuto a Porte di Rendena lunedì 1/o aprile. Il sindaco Enrico Pellegrini ha revocato l'ordinanza numero 16 relativa a "evacuazione e divieto di utilizzo degli edifici pp.ed 673 e 630 c.c. Villa Rendena, situati in via di Verdesina 18 e 20 nel territorio comunale di Porte di Rendena".

L'ordinanza - si legge in una nota - prevede già, prudenzialmente, alcune possibilità di riattivazione dell'evacuazione: nel caso si debbano fare lavorazioni con conseguenti nuovi rischi; in caso di nuovi avvisi di allerta ordinaria (gialla) o grado maggiore emessi dal dipartimento di protezione civile, foreste e fauna della Provincia.

Con la stessa ordinanza, viene disposta la chiusura del sentiero identificato dalla p.f. 1898/2 in c.c. Villa Rendena per assicurare la pubblica incolumità ai residenti. "Già il giorno successivo all'evento sono iniziate le prime lavorazioni nell'area della frana, con rimozione di materiali, taglio di piante - sia quelle pericolanti sia per alleggerire il versante -, posa di reti paramassi provvisorie e la messa in sicurezza di un masso che risultava, anch'esso, pericolante", spiega il sindaco. "Questa prima fase di intervento consente il rientro delle famiglie, ne seguirà una seconda per la sistemazione e il consolidamento del versante oggetto di smottamento. In tal senso sono stati incaricati alcuni tecnici che, in condivisone col Servizio geologico della Provincia, stanno studiando le modalità operative di intervento. I lavori pertanto proseguono e, nei prossimi giorni, potremo fornire ulteriori dettagli".



