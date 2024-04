Fugatti, 'continuare percorso su gestione grandi carnivori'

"Oggi è un anno dai fatti di Caldes, un anno dalla morte di Andrea Papi. Il messaggio che vogliamo lanciare oggi è di vicinanza ai famigliari. Da parte nostra il lavoro che dobbiamo continuare a fare è impegnarci sulla gestione della tematica legata alla presenza dei grandi carnivori". Così il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, durante la conferenza stampa di Giunta provinciale a Sover.

"L'impegno della Giunta su questo tema non è mai venuto meno, per affrontare una dinamica complessa, unica nel suo genere e su cui non possiamo confrontarci con nessuno in Italia. Quello che dobbiamo fare è continuare il lavoro nel percorso di messa a disposizione dei sistemi di sicurezza per cittadini e comunità.

L'ultima legge approvata va nella direzione della sicurezza delle persone", ha specificato Fugatti.



