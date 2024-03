Maltratta la moglie, divieto avvicinamento per 52enne bolzanino

La moglie lo aveva denunciato per i continui maltrattamenti che aveva subìto nel corso del loro rapporto. Nella giornata di ieri la squadra mobile della questura di Bolzano ha applicato un divieto di avvicinamento nei confronti di un 52enne residente nel capoluogo altoatesino.

Secondo le informazioni raccolte dall'Ufficio investigativo, la moglie era stata costretta a subire i comportamenti vessatori dell'uomo anche davanti ai figli minorenni. Il 52enne ora dovrà tenersi a distanza di almeno 500 metri dai luoghi frequentati dalla moglie e dai figli.

Nella stessa giornata la volante della polizia di Stato ha arrestato un 34enne di origini per aver violato il divieto di avvicinamento. L'allarme è scattato per una lite tra tre persone avvenuta in un esercizio pubblico nel quartiere di Oltrisarco, a Bolzano. Gli agenti hanno identificato i soggetti coinvolti: uno di loro, il 34enne macedone, aveva il divieto di avvicinamento a una distanza inferiore ai 500 metri nei confronti delle altre due persone. Divieto che - fa sapere la questura di Bolzano - era scattato perché l'uomo nel recente passato si era reso protagonista di ripetuti episodi di aggressione ai danni delle sue vittime, che avevano chiesto alla polizia di denunciare quanto accaduto.



