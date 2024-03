La Ss350 di Folgaria e Valdastico riaprirà sabato 23 marzo

Tornerà percorribile dal primo mattino di sabato 23 marzo la strada statale 350 di Folgaria e Valdastico, interessata dall'intervento di ripristino e messa in sicurezza dovuto alla frana avvenuta in località Busatti (Folgaria) nella notte fra domenica 11 e lunedì 12 febbraio.

Si sta per concludere - informa la Provincia di Trento in una nota - l'intervento di ripristino della Ss350, che collega Trentino e Veneto nella zona degli Altipiani cimbri. Le operazioni per la messa in sicurezza e riapertura, avviate immediatamente dopo il crollo, avevano visto lo scorso 22 febbraio il brillamento tramite 80 chilogrammi di esplosivo del diedro di circa 400 metri cubi che ancora incombeva in parete.





