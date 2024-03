Leo, creare un nuovo rapporto fra il fisco e i contribuenti

Con il suo progetto di riforma fiscale il governo intende stabilire un nuovo rapporto fra l'amministrazione finanziaria e il contribuente.

Lo ha sottolineato il viceministro dell'economia e delle finanze Maurizio Leo, in visita a Bolzano, dove ha presentato il progetto di riforma del Governo Meloni.

"Vogliamo agire ax ante e quindi tendere una mano ai contribuenti onesti o a quelli che intendono mettersi in regola col fisco e ovviamente essere inflessibili nei confronti di quei contribuenti che fanno operazioni fraudolente o omettono di presentare la dichiarazione fiscale. Si tratta quindi di una sorta di cambio di passo nel rapporto fra l'amministrazione e contribuenti", ha detto il viceministro.

"A livello locale - ha aggiunto - abbiamo ottimi rapporti con le amministrazioni provinciali e in ogni caso teniamo conto anche delle esigenze dei territori compatibilmente con quelle che sono le difficoltà del momento sulle coperture e altri aspetti che riguardano la legge di bilancio".



