Incidente in Canada: Zierock, 'la mia ripresa sarà lunga'

Emilio Zierock, uno dei feriti dell'incidente di eliskiing un mese fa in Canada, rompe il silenzio ed interviene con un breve post e una foto sul profilo Instagram della Cantina Forardori.

"Sciolgo il silenzio dopo queste settimane faticose, nel fisico e nel cuore", scrive. "Grazie a chi mi è stato vicino.

Sono tornato nelle mie Dolomiti e questo mi dona una gioia indescrivibile; osservando la natura che mi circonda ringrazio gli dèi di essere vivo. La ripresa sarà lunga, ma la forza non manca. Un pensiero va agli amici Andreas e Heinzel che rimarranno sempre nel mio cuore", conclude. A breve le salme delle due vittime altoatesine dovrebbero rientrare in Italia.

Emilio Zierock, titolare della cantina vinicola Foradori, era rimasto ferito il 15 gennaio in un incidente con l'elicottero in British Columbia, assieme a Jakob Oberrauch, ad di Sportler, e Johannes Peer, direttore finanziario del gruppo di negozi di articoli sportivi. Persero invece la vita Heinzl Oberrauch, fratello di Jakob, e Andreas Widmann junior, come anche il pilota e la guida.



