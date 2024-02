Domani prima prova per la maggioranza 'x-small' in Alto Adige

La nuova giunta altoatesina, quando è nata poche settimane fa, è stata battezzata la giunta 'extra large' per la presenza di ben undici assessori e cinque partiti (Svp, Fdi, Lega, La Civica e Freiheitlichen). Ora però, dopo l'uscita dalla coalizione e dai Freiheitlichen di Andreas Leiter Reber, il Kompatscher ter deve fare i conti con una maggioranza 'extra small' in Consiglio provinciale, disponendo di 18 voti su 35. La prova del nove è in programma già domani, quando i consiglieri sono chiamati a effettuare una lunga serie di nomine.

Il Consiglio provinciale è infatti convocato dalle ore 10 per eleggere le Commissioni legislative, i rappresentanti nella Commissione dei Sei (organo paritetico Stato-Provincia), come anche in quella interregionale dell'Euregio. L'ordine del giorno prevede anche la designazione della Commissione pari opportunità e di sei esperti per il Comitato provinciale per le telecomunicazioni.



