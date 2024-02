Kompatscher, 'abbiamo un mandato degli elettori'

"Abbiamo un mandato degli elettori e un accordo di coalizione". Risponde così il governatore altoatesino Arno Kompatscher all'ANSA, dopo l'uscita di Andreas Leiter Reber dalla maggioranza in Consiglio provinciale e dal suo partito, i Freiheitlichen. La giunta Kompatscher ter ora in aula dispone solo più di una maggioranza risicata di appena 18 su 35 voti. Il numero dei gruppi consiliari, vista la già forte frammentazione sancita dalle elezioni dello scorso ottobre, sale a 13 e sono ora sette i gruppi con un unico consigliere.

A breve, come annunciato ieri in serata dal presidente della Provincia e dal segretario della Svp Philipp Achammer, si riunirà il comitato di coalizione, composto da Svp, Fdi, Lega, La Civica e i Freiheitlichen.



