Si riunisce questa sera a Bolzano il comitato di coalizione, composto da Svp, Fdi, Lega, La Civica e i Freiheitlichen, per analizzare la situazione dopo l'uscita di Andreas Leiter Reber dalla maggioranza e dai Freiheitlichen.

Lo apprende l'ANSA. In Consiglio provinciale, che è convocato per domani, la coalizione dispone solo più di un voto di maggioranza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA