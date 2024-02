Sindaco Leopoli, molto importante la collaborazione con l'Italia

"Oggi sono arrivato qui per festeggiare con Trento in occasione di questa cerimonia molto importante per il titolo di Capitale europea del volontariato".

Così il sindaco di Leopoli Andrij Sadovyi, arrivato a Trento per la cerimonia di inaugurazione di Capitale europea del volontariato, a cui aveva concorso anche la sua città, arrivata in finale con il capoluogo trentino.

"C'è una buona collaborazione tra Leopoli e Trento", ha aggiunto il sindaco. "Ospitiamo ogni giorno i feriti dei territori occupati, in regioni diverse. Oggi abbiamo una chirurgia permanente e temporanea di buona qualità, e la collaborazione con le città italiane è molto importante per me", ha concluso.

"Dobbiamo costruire la vittoria dell'altro insieme. Sempre insieme. Mai arrendersi". Lo ha detto il sindaco di Leopoli, Andrij Sadovyj, in apertura di Trento capitale europea del volontariato. "Oggi - ha ricordato - 30.000 dei miei cittadini sono sulla linea del fronte, per proteggere la libertà e per proteggere gli altri cittadini". Il sindaco di Leopoli ha ricordato anche come nella sua città oggi vivano più di 150.000 persone che provengono dalle zone orientali e meridionali dell'Ucraina.



