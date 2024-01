Sit-in non stop contro nuova giunta a Bolzano

Il consiglio provinciale di Bolzano è chiamato oggi ad eleggere la nuova giunta provinciale di Svp, Fdi, Lega, La Civica e Freiheitlichen. Come già avvenuto due settimane fa per l'elezione del presidente Arno Kompatscher, davanti al palazzo del consiglio provinciale, in piazza Magnago, alcuni manifestanti hanno allestito un'iniziativa di protesta.

Ad uno "speakers corner" chiunque è contro la "giunta destra-destra" potrà prendere la parola ed intervenire.

La prima relatrice del sit-in non stop, che andrà avanti per tutta la durata della seduta, ha ricordato che è stato proprio Silvius Magnago, a cui è intitolata la piazza, ad aver accompagnato l'Alto Adige nella democrazia dopo la guerra e il fascismo. Il sit-in si rifà allo speakers corner nell'Hyde Park di Londra, dove da secoli appunto chiunque abbia voglia e qualcosa da dire può prendere la parola.



