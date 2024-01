Sequestrati 200 chili di carne scaduta e non tracciata a Trento

I carabinieri del Nas hanno sequestrato 200 chili di carne e di altri alimenti privi di tracciabilità e scaduti in un ristorante di Trento. L'intervento dell'Arma ha avuto luogo martedì 30 gennaio. Ai proprietari del ristorante sono state contestate violazioni per omessa tracciabilità e per mancata applicazione del piano autocontrollo, con una sanzione pecuniaria totale di 3.500 euro.

È il 4/o controllo effettuato dai carabinieri del Nas di Trento da inizio 2024 che si conclude con una sanzione e con il sequestro di alimenti scaduti. Il 2 gennaio erano stati posti sotto sequestro 140 chili di carne in un ristorante di Trento nord, mentre il 15 gennaio a Riva del Garda i carabinieri del Nas hanno sequestrato 20 chili di alimenti vari. Sempre a Riva del Garda, domenica 28 gennaio i carabinieri hanno rinvenuto alcuni chili di selvaggina scaduti da mesi e, in un panificio, dei sughi in vendita scaduti.

Da inizio anno - informa l'Arma - sono state circa 120 le ispezioni portate avanti dai carabinieri del Nas, con una media di due pattuglie al giorno che effettuano due controlli durante l'orario di servizio.



