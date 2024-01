Sci: Cdm donne; cancellate anche le gare veloci di Garmisch

Dopo la cancellazione delle due discese maschili a Chamonix, arriva dalla Fis anche l'ufficializzazione dell'annullamento delle gare veloci femminili previste a Garmisch-Partenkirchen per il 3 (discesa) e 4 (superG) febbraio prossimi, a causa della mancanza di neve. La Kandahar aveva già mostrato i suoi limiti durante le due gare maschili dello scorso week-end e le temperature in rialzo non hanno reso un buon servizio al manto. Anche in questo caso, le due gare tedesche non hanno trovato un'altra sistemazione nelle stesse date, e quindi non saranno recuperate.



