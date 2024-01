Presentato a Trento il piano di mandato della Fondazione Kessler

Crescita del 50% degli accordi strategici con imprese nazionali e del 30% di brevetti e startup attraverso lo sviluppo di tecnologie innovative e dell'intelligenza artificiale. Sono questi, in sintesi, gli obiettivi che la Fondazione Bruno Kessler, intende perseguire nel corso del prossimo triennio. Il proposito, presentato in anteprima a Trento dal presidente Ferruccio Resta, è inserito nel piano di mandato 2024-27 della fondazione.

"Definiamo un piano di mandato con indicazioni chiare e una nuova organizzazione, assieme a degli indicatori di misurazione dei risultati sui valori che noi abbiamo: le persone, l'Europa, il territorio, e poi dovremmo iniziare a parlare del Pnrr. A valle di questo, ci posizioniamo in maniera significativa sull'intelligenza artificiale, legata al benessere della persona", ha detto all'ANSA Resta.

La fondazione si è data una nuova organizzazione che riunisce i dodici centri di ricerca nelle aree "Ai for Health", "Ai for Industry", "Ai for Society" e "Sensors for Ai". Nello specifico, intende avviare un attento programma di attrazione e crescita di giovani ricercatori grazie ad un programma di "Talent Development" e "Professional Empowerment", che preveda una crescita del 50% degli accordi attivi con le università e del 20% dei dottorati inseriti in progetti della fondazione.

"I progetti di ricerca hanno messo il Trentino al centro della capacità di fare innovazione e di confrontarsi fuori dal nostro territorio. Un Trentino che vuole essere attrattivi sia per le capacità scientifiche, sia per le risorse economiche.

Iniziativa che porta il Trentino al centro del sistema di ricerca nazionale e internazionale", ha detto il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

Il piano verrà presentato domani a Milano, alla presenza de ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.





