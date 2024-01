Sci: cdm; Paris terzo in discesa 2 a Kitzbuehel

Ancora gloria a Kitzbuehel in Austria per l'Italia e per Dominik Paris, tornato sul podio della libera sulla Streif dove in carriera si è imposto per ben tre volte. E' arrivato 3/o in 1.54.40, come fu terzo nel 2021.

Il tutto con un lungo batticuore nel timore - fortunatamente infondato - che qualche rivale potesse superarlo sul filo dei centesimi. 'Domme' ha dovuto inchinarsi davanti allo strepitoso francese Cyprien Sarrazin che con una cavalcata inarrestabile si è imposto nettamente in 1 1.52.96 anche nella seconda discesa sulla terribile Streif. Secondo, ma visibilmente deluso perche' gia' si sentiva la vittoria in tasca, lo svizzero Marco Odermatt in 1.53.87 che era scesa in pista proprio prima del francese.





