Apsp trentine, tra le 1.200 e le 1.600 persone in lista d'attesa

"Nei giorni scorsi abbiamo incontrato l'assessore alla salute, Mario Tonina, e gli abbiamo sottoposto alcune urgenze, tra cui il numero minimo di personale finanziato e il percorso di associazione tra strutture più piccole e strutture più grandi per garantire la qualità dei servizi offerti". Così la presidente di Upipa, Michela Chiogna.

"Dobbiamo fare in modo che tutte le strutture alzino la propria qualità di servizio, che passa chiaramente per il numero di personale, sanitario e non. Inoltre vogliamo potenziare e sostenere le strutture più piccole, nel processo di aggregazione volontaria con strutture territoriali più grandi", ha aggiunto Chiogna.

Un'altra criticità evidenziata riguarda le liste d'attesa, che si sono svuotate durante la pandemia e per poi congestionarsi nuovamente passata l'emergenza. "Attualmente stimiamo che vi siano tra le 1.200 e le 1.600 persone in attesa su tutta la provincia, mentre tutti i posti privati risultano coperti", ha specificato il direttore di Upipa, Massimo Giordani.



