Morì in carcere, è attesa per il nullaosta alla sepoltura

È attesa per il rilascio del nullaosta alla sepoltura per l'altoatesina di 37 anni trovata in fin di vita nella sezione femminile del carcere di Spini di Gardolo, il 2 dicembre, e morta tre giorni dopo in ospedale. Sul caso la Procura di Trento ha aperto un'indagine, e il 15 dicembre è stata disposta ed eseguita l'autopsia: l'esito sarà depositato entro 60 giorni (e quindi entro metà febbraio). La donna, che in carcere stava scontando una condanna per reati contro il patrimonio, tra circa sei mesi avrebbe potuto chiedere l'accesso a una misura alternativa. Per questo, e per il fatto che, per lo meno in loro presenza, non aveva mai mostrato segnali in tal senso, i famigliari non credono all'ipotesi del suicidio e hanno incaricato un legale di fare chiarezza sull'accaduto.



