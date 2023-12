Scossa terremoto di 2.9 gradi Richter in Lessinia

Una scossa di terremoto di intensità di 2.9 gradi Richter è stata avvertita stamane in Veneto, nella zona della Lessinia (Verona), al confine con la provincia di Trento. Lo rende noto la Protzione Civile regionale. IL moviment sismico, che non provocato danni, ed ha interessato un'area scarsamente abitata, è stato avvertito nei comuni di Erbezzo, Sant'Anna d'Alfaedo, Brentino, Boso Chiesanuova, Ferrara di Monte Baldo.

L'epicentro è stato localizzato in un'area a 2 chilometri a sud est dal comune di Ala (Trento), e ad una profondità di 14 chilometri.



